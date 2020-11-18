الحوثي يرد للمرة الأولى على تقارير المفاوضات السرية مع السعودية

القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر"، إن "صمود اليمن عرى حرب العدوان الإعلامية بإشاعاتها أو بسكوتها عن معاناة اليمن من الحصار والعدوان أو بتقديم أخبار تعزوها إلى مصادر مجهولة كما فعلت رويترز هنا".

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وأضاف، أن "السلام هو مطلب الشعب اليمني وقد قدم رؤيته للحل الشامل (رؤية جماعة أنصار الله لإيقاف الحرب قدمتها إلى الأمم المتحدة في 8 أبريل/ نيسان الماضي)، لوعيه أن التسريبات لا تصنع السلام".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر، أن السعودية أبلغت جماعة "أنصار الله" في اليمن خلال محادثات رفيعة المستوى، بأنها ستوقع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد إذا وافقت الجماعة على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.

وأضافت أن الطرفين، اللذين عقدا مباحثات افتراضية، رفعا في الآونة الأخيرة مستوى التمثيل في المحادثات ليشارك فيها محمد عبد السلام كبير مفاوضي الجماعة الحوثية ومسؤول سعودي أكبر.

وذكرت أن الرياض طلبت مزيدا من الضمانات الأمنية من الحوثيين، ومنها منطقة عازلة على طول الحدود مع شمال اليمن، إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تدعمها الأمم المتحدة.

وقالت، إن "الرياض تريد من قوات الجماعة مغادرة ممر على طول الحدود السعودية لمنع التوغلات ونيران المدفعية. وفي المقابل، ستخفف المملكة حصارا جويا وبحريا في إطار اقتراح الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، والذي يشمل وقف الهجمات عبر الحدود".



وحسب "رويترز"، إذا جرى التوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك أكبر انفراجة في الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية منذ أن بدأ الصراع في عام 2014.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.