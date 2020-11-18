مجرد رأي .. من واقع ماثل

الآراء المتضاربة حول أسماء اللاعبون الذين تم استدعاؤهم للمنتخب السعودي الأول ، منها العقلاني الذي كان وفق رؤى ثاقبة ومنها آراء انطباعية بشعار الألوان فقط ، كلنا أمل أن تبقى الآراء العقلانية الموضوعية مع توقف تلك الآراء النشاز ودائما البقاء للأفضل بكل المجالات والمهام .
*التغني بالمجد الحقيقي الحافل بالبطولات والإنجازات ، ليس أمر معيبا ، طالما لا توجد إساءات للآخرين ، التغني بتلك الحقبة الذهبية حق من حقوق عشاق الذهب فقط .
*هناك لاعبون يتخذون من الآراء النقدية نافذة لتصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات مع العمل تطوير قدراتهم بشكل لافت وفريد وباتوا نجوما مؤثرين في فرقهم ، آخرون لم يتقبلوا الآراء واستمروا بكل سوء متزايد وفوق ذلك صرف تبريرات واهية ، من هنا ينم عن الفارق في العقليات من لاعب إلى أخر .
*اللاعب الموهوب عبدالمجيد السواط اتمنى أن يأخذ فرصته الكافية حتى يعطي كل ما عنده ، اتمنى ألا يتم تجميده ومن ثم الاستغناء عنه ، كما حدث مع اللاعب علي الزقعان الذي الآن يقدم أجمل المستويات ، هناك لاعبون في الاتحاد أعطت لهم فرص ولم يقدموا ما يشفع لهم بالبقاء أساسيين ، بالتالي حري أن تعطى الفرصة لأمثال اللاعب الموهوب عبدالمجيد السواط حتى لا يخسره الاتحاد وفق نظرة ارتجالية محبطة .
* الإصابات قدر من الله تعالى ، ما يحدث لبعض لاعبو الاتحاد من إصابات متتالية يدعو لتساؤل ، هل لسوء التشخيص أو لسوء التأهيل أو إهمال من اللاعب ؟؟
*البطولة العربية تعد في متناول اليد لفريق الاتحاد ، متى ما عمل لها الاستعداد الكافي والوافي فنيا وعناصريا وتهيئة شاملة ومتكاملة ، بدء في كيفية تجاوز الشباب أولا ومن ثم التفكير فيما بعد لاحقا ، هل ذلك الاهتمام بتلك البطولة لدى القائمون على الاتحاد أم لا ؟
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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