إلى وزارة الرياضة أتحدث!!!

في الأسبوع المنصرم انتهت بطولتا الدوري الممتاز للعبتي منتخب الطائرة من وضع الجلوس وكرة السلة للكراسي المتحركة لذوي الإعاقة للموسم الرياضي الماضي ١٤٤١،وقد توج نادي مكة بكأس دوري الطائرة وتوج نادي الرياض بكأس دوري السلة والحق أن الفريقين -مكة والرياض-يتربعان على عرش هاتين البطولتين لأعوام متتالية وما ذاك الا ثمرة جهد بذله لاعبو الفريقين من إصرار و حضور متواصل للتدريبات وتجدد أفكار للجهازين الفني والإداري الخاص باللعبتين في الناديين.

وعلى مستوى المنتخب السعودي لهاتين اللعبتين نجد أن السواد الأعظم من عناصر منتخب الطائرة من نادي مكة ، ومعظم عناصر منتخب السلة من نادي الرياض ، فهما الداعمان للمنتخب في هاتين اللعبتين. وبعد هذه المقدمة دعوني أتساءل سؤالا بريئا جدا مفاده:

ماهو العائد المادي للاعبي الفريقين من وزارة الرياضة الموقرة نتيجة هذا الجهد الذي يبذلونه من أوقاتهم وصحتهم ومصالحهم ومصالح أسرهم؟ خصوصا أن كثيرا منهم يعمل في القطاع الخاص الذي لايهمه نشاط اللاعب الرياضي فربما تم الاستغناء عن اللاعب الموظف لديهم في حالة تغيبه عن عمله من أجل تمثيل النادي أو المنتخب أو الحسم من مرتبه الشهري أو إجازته السنوية ، وأيضا لاننسى أن جُلّ لاعبي الفريقين والفرق الأخرى هم ممن تجاوزوا الأربعين من أعمارهم .

ودعوني أطرح سؤالا ملغما هذه المرة واقول فيه :

لماذا لاتكون هناك مكافآت مجزية لهؤلاء اللاعبين تقديرا لهم ولما يبذلونه ؟

إن هؤلاء النجوم ومن خلفهم أسرهم لايطمعون في الكثير، فهم يكفيهم القليل حتى يشعروا بتقدير ذاتهم وجهدهم وحضورهم .

وختاما أقول:

لاتقل إني معاق مُدّ لي كف الأخوة

ستراني في السباق أعبر الشوط بقوة

كتبه: بندر مجرشي