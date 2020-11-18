شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث تطبيق «كلنا أمن».. الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن تحديث جديد ومهم في تطبيق “كلنا أمن” والذي يتيح الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الآن صار بإمكانك الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة مثلا عمليات الاختراق والتشهير والنصب والاحتيال وحتى الابتزاز كلها تقدر تبلغ عنها”. وأضاف الخبير التقني عبدالله السبع: “الآن صار أيضا بالإمكان الإبلاغ عن عمليات التحرش من تطبيق كلنا أمن”.

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