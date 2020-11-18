ما حقيقة وفاة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص؟

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن أنباء وفاة الحص عارية من الصحة جملة وتفصيلا، مضيفة: "نفى مكتب الرئيس سليم الحص، في اتصال مع الوكالة الشائعات التي تناولها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صحة الرئيس الحص".
وتابعت: "أكد مكتب الحص أنه بألف خير وفي وضع صحي جيد".
وشغل سليم الحص العديد من المناصب الوزارية كما شغل منصب رئاسة الحكومة اللبنانية 5 مرات وتم انتخابه عضوا في مجلس النواب لدورتين متتاليتين، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة وزراء لبنان.
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