ما حقيقة وفاة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص؟

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن أنباء وفاة الحص عارية من الصحة جملة وتفصيلا، مضيفة: "نفى مكتب الرئيس سليم الحص، في اتصال مع الوكالة الشائعات التي تناولها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صحة الرئيس الحص".

وتابعت: "أكد مكتب الحص أنه بألف خير وفي وضع صحي جيد".

وشغل سليم الحص العديد من المناصب الوزارية كما شغل منصب رئاسة الحكومة اللبنانية 5 مرات وتم انتخابه عضوا في مجلس النواب لدورتين متتاليتين، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة وزراء لبنان.