مقتل طفلة وخمسة جرحى إثر 7 صواريخ ضربت بغداد... صور

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، لاحقا خبر سقوط الصواريخ حيث تبين أن عددها هو ٧ صواريخ.



© Photo / Iraqi Security Media Cell

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أن أربعة صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أما البقية فسقطت خارجها.

وكشفت الخلية، أن "الصواريخ الثلاثة التي سقطت خارج المنطقة الخضراء أحدها سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.

وأفادت الخلية، بإن الصواريخ التي سقطت أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص جميعهم من المدنيين.

ولفتت إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، شرقي بغداد.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في العراق، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

قصف المنطقة الخضراء © Sputnik . Nazek Mohammed

قصف المنطقة الخضراء © Sputnik . Nazek Mohammed

قصف المنطقة الخضراء © Sputnik . Nazek Mohammed

قصف المنطقة الخضراء © Sputnik . Nazek Mohammed 1 / 4 © Sputnik . Nazek Mohammed قصف المنطقة الخضراء

كما تعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها، وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.