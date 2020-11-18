ملك الأردن يوجه مجموعة رسائل إلى شعبه وحكومته

وقال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، إن حماية الأردنيين وصحتهم أولوية، مشددا على ضرورة فرض سيادة القانون لحماية المواطنين، وعدم العمل على شكل "الفزعة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وأعرب العاهل الأردني، عن تقديره للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على جهودها في فرض سيادة القانون، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون"، ومعبرا عن ثقته الكبيرة بوعي الأردنيين في التعامل مع فيروس كورونا.

وأكد أن

الجميع مسؤول عن حماية نفسه وأهله، من خلال الالتزام بإجراءات السلامة، مضيفا أن الجميع شركاء في محاربة كورونا، داعيا المواطنين إلى الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

كما أكد الملك ضرورة التزام الجميع بإجراءات السلامة العامة، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام شخص واحد فإن ذلك سيؤثر على الجميع. وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة بشفافية وبتنسيق مع الجميع، لتوضيح مختلف الخطط والأفكار للمواطنين، وكذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها.

وشدد على أهمية دعم الخدمات الطبية الملكية ومدينة الحسين الطبية من مختلف مؤسسات الدولة وبأقصى سرعة، لضمان تنفيذ الخطط التي تم وضعها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 حالة وفاة و6454 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1909، والإصابات إلى 155993.