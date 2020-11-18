شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الأردنية تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، وائل الهياجنة، مساء الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بشكل إضافي خلال الأيام المقبلة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، أن هناك إمكانية للارتفاع في حالات الإصابة حتى 14 يوما، عقب انتهاء عملية الانتخابات النيابية، والتجمعات الكبيرة التي شهدتها تلك الفترة، لافتا إلى أن مشهد الارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس سيكون لعدة أيام قد تستمر لسبعة أيام من اليوم.
وأشار مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، إلى أن الأثر السلبي المباشر للتجمعات التي شهدتها فترة الانتخابات، يختفي خلال أسبوع من الآن، معربا عن أمله في أن تبقى أعداد الإصابات ثابتة خلال الأسبوع المقبل على الأقل.
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