شكرا لقرائتكم خبر عن هل يدعم الضمان صرف أجهزة طبية للطفل؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من معاش الضمان من عمر 18 إلى 59 عاما بشرط وجود تقرير طبي يثبت العجز الدائم أو المؤقت عن العمل.
جاء ذلك في رد من الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مواطنة قالت فيه: “الطفل إذا كان فيه صمم أحادي ويحتاج صرف سماعة، هل يمكن صرفها عن طريق الضمان؟
وردت الوزارة بقولها إنه يمكن الاستفادة من معاش الضمان من عمر 18 إلى 59 عاما بشرط وجود تقرير طبي يثبت العجز الدائم أو المؤقت عن العمل, موضحة أن “صرف السماعة عن طريق التأهيل الشامل فقط , شاكرين لك”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يدعم الضمان صرف أجهزة طبية للطفل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.