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وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم بسقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.
وأوضحت الخلية، تبين أن انطلاق الصواريخ كان من حي الأمين الثاني منطقة الألف دار في بغداد الجديدة، شرقي العاصمة.
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قصف المنطقة الخضراء
© Sputnik . Nazek Mohammed
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قصف المنطقة الخضراء
© Sputnik . Nazek Mohammed
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قصف المنطقة الخضراء
© Sputnik . Nazek Mohammed
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قصف المنطقة الخضراء
© Sputnik . Nazek Mohammed
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قصف المنطقة الخضراء
© Sputnik . Nazek Mohammed
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© Sputnik . Nazek Mohammed
قصف المنطقة الخضراء
ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى أن المزيد من التفاصيل سيعلن لاحقاً.
يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مصدر إطلاق صواريخ استهدفت بغداد... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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