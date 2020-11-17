وقال المعراوي: "أعلى مهر في سنة 2020 كان 1000 ليرة ذهبية مقدم و1000 ليرة ذهبية مؤجل، وهي حالة نادرة جداً"، بحسب ما ذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية.
وتابع: "لا يوجد حد لأقل مهر أو أكثر مهر، ونحن لا نتدخل في تحديد المبلغ الموضوع طالما كان في الحدود المقبولة، إلا أننا نقدم النصيحة إذا كان المهر غير منطقي".
وأضاف: "في دمشق متوسط المهر الأكثر تسجيلاً هذا العام هو مليون ليرة سورية مقدم، ومليون ليرة مؤخر".
وختم قائلا: "ازدادت نسبة الزواج خلال هذا العام عما سبقه، أما دعاوى الطلاق فنسبتها أكبر من دعاوى تثبيت الزواج" بحسب الإذاعة.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل الأزمات المتراكمة... 2000 ليرة ذهبية أعلى مهر مسجل في دمشق العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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