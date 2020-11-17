شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: نبحث مع فريق أمريكى عن صيغة نهائية لسحب القوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إننا نبحث مع فريق أمريكي عن صيغة نهائية لسحب القوات الأمريكية من العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، متابعا: سنصل إلى صيغة كاملة مع واشنطن حول آلية سحب قواتها من العراق.

وقال مصطفى الكاظمي، إن الجميع في العراق طالب بمحاربة الفساد والبعض اعترض على اعتقال متهمين.

وأوضح رئيس وزراء العراق، أن هناك ضغوط من أجل الإفراج عن معتقلين متهمين بالفساد.