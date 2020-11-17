شكرا لقرائتكم خبر عن 5415 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الثلاثاء، 5415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 3012 ، مما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 301 ألف و604 حالات منذ الإعلان عن أول حالة فى مارس الماضي.

كما أفادت وزارة الصحة أن 82 شخصا توفوا بالفيروس مقابل 71 أمس، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 4932، وتعافى 4235 شخصا، ليصبح مجموع المتعافين فى البلاد 247 ألفا و594، بنسبة تعافى بلغت 82.1 فى المائة.

ويستعد المغرب لبدء عملية تلقيح فى الأسابيع القليلة المقبلة، لمن هم فى سن 18 عاما فما فوق.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثمانى لرويترز اليوم إن المغرب "صادق على استراتيجية لحملة تلقيح واسعة، تهدف أن نسلك طريقا مأمونا استباقيا لمحاربة جائحة كورونا".

وأضاف "المغرب يريد أن يكون من أوائل الدول التى ستستفيد من اللقاح عندما يكون جاهزا".