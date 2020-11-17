شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يصدر عفوا عـن عدد مـن المحبوسين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السُّلطان هيثم بن طارق عفوه السَّامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المُدانين في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى الخمسين للنهضة والتى تحتفل به غدا السلطنة فى ألأت 18 من نوفمبر بحسب صحيفة الوطن العمانية.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السلطانية، أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (390) ثلاثمائة وتسعين نزيلًا، منهم (150) مائة وخمسون نزيلًا أجنبيًّا. يأتي العفو السَّامي من قبل القائد الأعلى تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة 2020م، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

وتحتفل سلطنة عُمان غداً الأربعاء باليوبيل الذهبى وبالذكرى الخمسين لعيدها الوطني، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفل العُمانيون داخل السلطنة وخارجها بذكرى مرور 50 عاماً على النهضة العُمانية الحديثة التي تم تأسيسها عام 1970م على يد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

وتحل الذكرى الخمسون للعيد الوطني في ظل نهضة عُمانية متجددة أسسها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بكل حكمة وكفاءة واقتدار منذ توليه مسئولية الحكم في 11 يناير 2020م، لتطوى عُمان عاماً من العطاء والبناء وتبدأ عاماً جديداً من مسيرة التطوير والتنمية والإعداد لمستقبل أكثر إشراقاً تحت القيادة السياسية الحكيمة لمؤسس النهضة العُمانية المتجددة.

يعد احتفال عُمان هذا العام بذكرى العيد الوطني، استثنائياً بكل المعاني، فهو اليوبيل الذهبي لمسيرة النهضة العُمانية، وهو أول عيد وطني في عهد السلطان هيثم بن طارق مؤسس النهضة المتجددة، وأول عيد وطني بعد رحيل السلطان قابوس طيب الله ثراه.

وعلى مدار الأيام الماضية ومنذ بداية شهر نوفمبر، انتشرت مظاهر الاحتفال والفرحة في كافة ربوع سلطنة عُمان، احتفاءً بالذكرى الخمسين للعيد الوطني، حيث اكتست الشوارع والساحات الرئيسية في المحافظات والولايات بالأعلام العُمانية، وتزينت المباني الأثرية بالأضواء التي تمثل ألوان علم سلطنة عُمان لتتلألأ ليلاً مشكلة منظر بهيج، كما تزينت طرقات محافظة مسقط بمصابيح زينة تتنوع أشكالها الهندسية المستلهمة من الزخارف العُمانية وبألوان علم السلطنة، لتتمازج الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأبيض لتضفي البهجة على الأجواء الوطنية التي تعيشها عُمان احتفالاً بالمناسبة الوطنية الغالية.

وأقامت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية مطلع الأسبوع الجاري، "مسيرة الولاء والعرفان في حب عُمان"، ضمن احتفالات العيد الوطني، وشارك في هذه الفعالية 50 دراجاً من مختلف المحافظات العُمانية وقطعوا خلالها مسافة 50 كيلومتراً.