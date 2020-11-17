شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن 5 صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية، إنه تم استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران.

وأعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد تفعيل منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ.