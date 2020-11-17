شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: انفجارات تهز المنطقة الخضراء فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مراسلها تأكيده حدوث انفجارات تهز المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
من ناحية أخرى، قالت مصاد بالشرطة العراقية، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء إن صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.
ودوت أصوات صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية داخل المنطقة التي تضم أيضا مباني حكومية وبعثات أجنبية.
وقال مصدر أمني إن أربعة صواريخ على الأقل أُطلقت وسقط بعضها قرب السفارة الأمريكية.
وفى وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اعتقال 3 إرهابيين في محافظة نينوى، وذكرت الوكالة -وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- أن "مديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين والمطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى".
وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك الجماعات الإرهابية، حيث تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: انفجارات تهز المنطقة الخضراء فى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.