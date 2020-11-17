خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره الجامايكي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب “الملز”.
وافتتح عبدالله الحمدان أهداف اللقاء لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 29، بعدما تلقى تمريرة مميزة من هتان باهبري وضعها على يمين الحارس الجامايكي.
وفي الشوط 34، سجل جونسون هدف التعادل لمنتخب جامايكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وفي الشوط الثاني، سيطر منتخب جامايكا على مجريات اللقاء، حت تمكن جافون إيست من تسجيل الهدف الثاني للفريق الضيف، عند الدقيقة 64.
وكان الأخضر قد حقق الفوز على نظيره الجامايكي بنتيجة (3-0)، في اللقاء الأول الذي جمع المنتخبين، السبت الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يخسر وديته الثانية أمام جامايكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.