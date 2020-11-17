النيابة: السجن 10 سنوات عقوبة إنشاء موقع إلكتروني للتنظيمات الإرهابية

أكدت النيابة العامة، أنه يحظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، او أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

وحددت النيابة العامة، العقوبات، بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين