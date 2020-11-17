تعرف على «الزيّ الجديد» لـ«الأخضر»

كشف المنتخب الوطني السعودي عن الطقم الأساسي والاحتياطي الجديدين لموسم 2020-2021 خلال المباراة الودية التي جمعته مع منتخب جامايكا يوم السبت 14 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع شركة «Nike».

واستُوحي تصميم الطقم الجديد من الملامح الثقافية للمملكة العربية السعودية، والتي تشمل الصقر العربي والنخلة، إذ سيكون الطقم الأساسي أبيض اللون مع شعار المنتخب وعلامة Nike باللون الأخضر، والشورت القصير فهو باللون الأخضر مع الجوارب البيضاء.

أما بالنسبة للقميص الاحتياطي فسيكون باللون الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء وهو معاكس للطقم الأصلي.

ويملك المنتخب السعودي تاريخًا حافلًا بالبطولات والإنجازات الآسيوية والدولية، أبرزها تحقيق كأس آسيا ثلاث مرات والتأهل إلى كأس العالم خمس مرات آخرها 2018 في روسيا.

وتعليقًاًعلى ذلك قال نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري: «إن المنتخب الوطني يدخل مرحلة جديدة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ونتمنى أن يكون هذا الطقم فأل خير على المنتخب السعودي وأن يكون من ضمن الأطقم التاريخية للمنتخب الوطني التي معها حقق الأخضر الانجازات».

ويتوافر زي الموسم الجديد للمنتخب الوطني السعودي في متاجر Nike النخيل مول في الرياض ومول العرب بجدة والراشد مول في الدمام.