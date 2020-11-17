شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار الخير تهطل على العارضة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهدت محافظة العارضة بمنطقة جازان، مساء اليوم، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، مصحوبة برياح نشطة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

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