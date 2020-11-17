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وذكرت القناة العبرية أن الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، اتفقا على ضرورة اللقاء القريب لمناقشة العديد من القضايا المطروحة، وأكدا مجددًا الحاجة إلى مواصلة تعزيز التحالف القوي بين البلدين.
وأوضحت القناة أن الرئيس رؤوفين ريفلين قد تحدث أيضا، هاتفيا، مع الرئيس بايدن، وأشار إلى أن بلاده على يقين بأن الولايات المتحدة تحت قيادة جو بايدن ملتزمة بأمن إسرائيل.
من جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه ملتزم بأمن إسرائيل والحفاظ على أمنها القومي، وأن ريفلين أكد له أن إسرائيل تتمنى تواصل جسور الود والمحبة بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر في مكالمة هاتفية... بايدن يؤكد لنتنياهو التزامه بأمن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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