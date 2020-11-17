الكاظمي يناقش مع بومبيو مستقبل التعاون مع التحالف الدولي

بغداد– سبوتنيك. ذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان " تلقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكي، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة".
وأضاف "بحث الاتصال أيضا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا إلى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب".
هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 أغسطس/ آب الماضي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.
وقال ترامب، في كلمة له "ملتزمون بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود".
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