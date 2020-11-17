سوريا تحصد المركز الأول في أولمبياد الروبوت العالمي... صور

جاء الإنجاز السوري في مسابقة "التحدي المفاجئ" للفئة العليا لأعمار ما بين 16 – 19 عاماً، وحققه فريق "SCS-Dam-Polymath Squad".

حول هذا الإنجاز قال رئيس اللجنة الوطنية للروبوتيك في هيئة التميز والإبداع الدكتور مهيب النقري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "المنافسة لم تكن سهلة حيث كان أمام فريقنا 24 ساعة حتى يقوم بتركيب وتصميم روبوت ينفذ مهمة محددة، وحصل على أعلى علامة محققاً نتيجة مميزة واكتسب خبرة مهمة فيما استطاعت دول قليلة تنفيذ هذه المهمة".

روبوت سوريا © Sputnik . Mohammed Alnajm

روبوت سوريا © Sputnik . Mohammed Alnajm

روبوت سوريا © Sputnik . Mohammed Alnajm

روبوت سوريا © Sputnik . Mohammed Alnajm

روبوت سوريا © Sputnik . Mohammed Alnajm 1 / 5 © Sputnik . Mohammed Alnajm روبوت سوريا كورونا تقرر إقامة المسابقة عن بعد وحققنا نتيجة مذهلة".

© Sputnik . Farouk Almodhe

وأردف: "لم نتفاجأ كثيراً بالفوز لأننا نطمح دائماً لإحراز المركز الأول في النهائيات العالمية، وكنا خلال السنوات الماضية من بين الدول الأوائل في هذه المنافسات، وكان ذلك نتيجة جهد كبير بذله الطلاب المشاركون، ولدينا مسابقة وطنية تقيمها سنوياً هيئة التميز والإبداع في سوريا تحت عنوان معين لاختيار وتقييم الفرق الأوائل من كل فئة كي تمثل سوريا في النهائيات العالمية، وقد حققت فرقنا نتائج متميزة منذالمسابقة العالمية الأولى في روسيا وحتى اليوم وبذلت جهداً كبيراً لتكون سوريا على منصات التتويج".

وتابع قائلاً: "شاركنا عبر 8 فرق سورية في المسابقات النظامية لأعمار الفئات الابتدائية والمتوسطة وبأربع فرق في مسابقة جديدة أضيفت هذا العام اسمها "التحدي المفاجئ" وفي هذا النوع من المسابقات تم تقسيم الفئات العمرية إلى ابتدائية تحت سن 13 عاماً ومتوسطة بين 13 و15 عاماً وعليا بين 16-19 عاماً والفريق الذي فاز هو الأكثر خبرة حيث سبق له أن شارك في المسابقات الماضية وتأهل إلى النهائيات العالمية مرتين، ويتكون من وليد شيباني وكريم الماضي وسامي معروف والمدرب عدنان صلاحي وهو من أفضل المدربين في سوريا وهو موجود حالياً في تركيا وكان يتابع تدريب الفرق عن بعد".

وأوضحت هيئة التميز والإبداع السورية في بيان أن المسابقة أقيمت لأول مرة عن بعد تحت عنوان “المناخ” حيث طلب من الفرق المشاركة تصميم روبوت لتنفيذ عدة مهام تفيد في مواجهة بعض الظواهر الطبيعية المناخية، وتم إرسال فيديوهات قصيرة خلال فترة محددة عن هذه الروبوتات عبر الإنترنت مباشرة للجنة المنظمة وتم منح الجوائز لأفضل أداء وأفضل تصميم.