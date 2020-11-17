سوريا تحصد المركز الأول في أولمبياد الروبوت العالمي... صور

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جاء الإنجاز السوري في مسابقة "التحدي المفاجئ" للفئة العليا لأعمار ما بين 16 – 19 عاماً، وحققه فريق "SCS-Dam-Polymath Squad".
حول هذا الإنجاز قال رئيس اللجنة الوطنية للروبوتيك في هيئة التميز والإبداع الدكتور مهيب النقري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "المنافسة لم تكن سهلة حيث كان أمام فريقنا 24 ساعة حتى يقوم بتركيب وتصميم روبوت ينفذ مهمة محددة، وحصل على أعلى علامة محققاً نتيجة مميزة واكتسب خبرة مهمة فيما استطاعت دول قليلة تنفيذ هذه المهمة".
وأضاف النقري: "هذه المشاركة الأولى رسميا باسم سوريا وهي المشاركة الخامسة للفرق السورية ففي روسيا تميزت فرقنا عام 2014، وفي الهند أحرزت الفرق السورية المركز الثاني على مستوى العالم، وفي كوستاريكا أحرزت فرقنا المركز الثالث على مستوى العالم، وشاركنا في تايلاند وأحرزنا المركز الثالث، وفي هنغاريا شاركت فرقنا في العام الماضي، وأحرزت المركز الثامن أما هذا العام وبسبب ظروف انتشار كورونا تقرر إقامة المسابقة عن بعد وحققنا نتيجة مذهلة".
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روبوت سوريا
© Sputnik . Mohammed Alnajm
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روبوت سوريا
© Sputnik . Mohammed Alnajm
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روبوت سوريا
© Sputnik . Mohammed Alnajm
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روبوت سوريا
© Sputnik . Mohammed Alnajm
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روبوت سوريا
© Sputnik . Mohammed Alnajm
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© Sputnik . Mohammed Alnajm
روبوت سوريا
© Sputnik . Farouk Almodhe
وأردف: "لم نتفاجأ كثيراً بالفوز لأننا نطمح دائماً لإحراز المركز الأول في النهائيات العالمية، وكنا خلال السنوات الماضية من بين الدول الأوائل في هذه المنافسات، وكان ذلك نتيجة جهد كبير بذله الطلاب المشاركون، ولدينا مسابقة وطنية تقيمها سنوياً هيئة التميز والإبداع في سوريا تحت عنوان معين لاختيار وتقييم الفرق الأوائل من كل فئة كي تمثل سوريا في النهائيات العالمية، وقد حققت فرقنا نتائج متميزة منذالمسابقة العالمية الأولى في روسيا وحتى اليوم وبذلت جهداً كبيراً لتكون سوريا على منصات التتويج".
وأوضحت هيئة التميز والإبداع السورية في بيان أن المسابقة أقيمت لأول مرة عن بعد تحت عنوان “المناخ” حيث طلب من الفرق المشاركة تصميم روبوت لتنفيذ عدة مهام تفيد في مواجهة بعض الظواهر الطبيعية المناخية، وتم إرسال فيديوهات قصيرة خلال فترة محددة عن هذه الروبوتات عبر الإنترنت مباشرة للجنة المنظمة وتم منح الجوائز لأفضل أداء وأفضل تصميم.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تحصد المركز الأول في أولمبياد الروبوت العالمي... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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