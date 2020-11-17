شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وكوستاريكا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت مباحثات الجانبين - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - مختلف جوانب وفرص التعاون، إضافة إلى جهود البلدين في مواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها وتعزيز قدرات القطاعات ومؤسساتهما الحكومية لمرحلة ما بعد كورونا.

واطمأن الشيخ محمد بن زايد من الرئيس كارلوس على الأوضاع في بلاده إثر "إعصار إيتا" الذي اجتاح عددًا من دول أمريكا الوسطى وتسبب في فيضانات وأمطار أسفرت عن أضرار وخسائر في الأرواح.

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات وكوستاريكا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.