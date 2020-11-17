شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطينى: سيتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كانت قبل 19 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعادة مسار العلاقات مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 مايو الماضي، وذلك بعد تلقي القيادة الفلسطينية رسائل تؤكد التزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة.

وقال الشيخ - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إنه في ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 /5/ 2020".

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