- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات»: يُمنع استيراد السيارة المستعملة إذا تجاوز عمرها هذه السنوات (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ضرورة التأكد من عمر السيارة المستعملة قبل استيرادها.
وذكرت الهيئة في تغريدة لها عبر موقع تويتر، إنهيُمنع استيراد السيارة إذا تجاوز عمرها: 5 سنوات لسيارات الركوب والحافلات و 10 سنوات للشاحنات.
وكانت الهيئة قد حددتأنواع السيارات الممنوع استيرادها للمملكة، موضّحة أنها تتمثل في المستخدمة لأغراض أمنية وأغراض أجرة التاكسي والمعدلة المقود من اليمين إلى اليسار والتي سبق أن تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق أو انقلاب.
وأضافت “المواصفات والمقاييس” أن المنع يشمل السيارات غير المطابقة لمعايير اقتصاد الوقود والموسومة بـ”سالفاج” وهي التي تعرضت لأضرار كبيرة والخردة.
كانت هذه تفاصيل خبر «المواصفات»: يُمنع استيراد السيارة المستعملة إذا تجاوز عمرها هذه السنوات (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.