شكرا لقرائتكم خبر عن هل نشاط توصيل الطلبات يخضع لضريبة القيمة المضافة؟ «الزكاة والدخل» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن أي خدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، حال تم تقديمها من قبل المنشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام الضريبة.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حساب العناية بالعملاء فى “تويتر”، على سؤال مواطن قال فيه: “هل نشاط التوصيل عليه ضريبة؟”.
وردت هيئة الزكاة والدخل بقولها: ” تخضع جميع الخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل نشاط توصيل الطلبات يخضع لضريبة القيمة المضافة؟ «الزكاة والدخل» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.