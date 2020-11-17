شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القبض على يمنيين تورطا بسرقة 9 مركبات بوضع التشغيل في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على وافدين من الجنسية اليمنية تورطا بسرقة 9 مركبات وهي بوضع التشغيل من أماكن مختلفة في أحياء جدة.

وأفاد حساب وزارة الداخلية عبر تطبيق سناب شات أن المتهمين في العقد الثالث من العمر، حيث تم الكشف عن مخالفتهم لأمن الحدود، وبسماع أقوالهما أقرا بالجرائم المنسوبية إليهما، وجاري استكمال إجراءات الإستدلال الأولية بحقهما وأُشعرت النيابة العامة اختصاصًا.