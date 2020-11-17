شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تويتر" يطلق ميزة Fleets التي تمكّن الجميع من الانضمام إلى المحادثة بطريقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت "تويتر" ميزة Fleets التي تمكّن الجميع من الانضمام إلى المحادثة بطريقة جديدة من خلال الأفكار العابرة، ومن شأنها تقليل الضغط عند الحديث عن أمر ما، وتساعد على بدء المحادثات، وتبقى 24 ساعة فقط.



وتبيّن، من خلال الاختبارات التي أجراها تويتر في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية، أن ميزة Fleets ساعدت الناس على الشعور براحة أكبر عند انضمامهم للمحادثة.

ووجد الأشخاص الجدد على المنصة أن ميزة Fleets وسيلة أسهل لمشاركة ما يدور في خواطرهم، كما أن الأشخاص الذين يمتلكون ميزة Fleets كانوا أكثر حماسة للمشاركة بالمزيد من المحادثات على تويتر سواء من خلال ميزة Fleets أو الرسائل الخاصّة.

وأعطت الميزة الجديدة المزيد من الراحة للأفراد لمشاركة أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم بشكل أكبر، لأن ما يتم مشاركته عن طريق ميزة Fleets يختفى بعد يوم فقط.

وتعدّ هذه نتائج أولية من الاختبارات، وتتطلع الشركة إلى معرفة كيفية الاستخدام من قبل جمهور أكبر.

ويمكن للأفراد، خلال الميزة الجديدة، تضمين تغريدات أو صور أو مقاطع الفيديو عند إنشائهم Fleets، كما أن لديهم خيارات متنوعة للخلفية والنصوص.

ولمشاركة تغريدة عن طريق Fleets، ما على الأفراد سوى النقر على أيقونة مشاركة أسفل التغريدة، ثم على مشاركة في Fleets، وإضافة رأيهم من خلال مشاركة النصوص أو الرموز التعبيرية.

وسوف تتوافر الملصقات stickers، وكذلك خاصية البث المباشر قريباً في ميزة Fleets.

ويمكن لمتابعي حساب ما رؤية Fleets في الجزء العلوي من الخط الزمني، ويمكن لأي شخص يرى ميزة Fleets في حال كان الحساب عاماً، وفي حال كانت الرسائل خاصّة مفتوحة يمكن عندها لأي شخص الرد على الـ Fleets المنشورة.

ويمكن الردّ على Fleets من خلال إرسال رسالة خاصّة أو رمز تعبيري من الشريط السفلي للشاشة، ومن ثم متابعة المحادثة عبر رسائلكم الخاصّة.

يُذكر أنه سيتم تحديث ميزة Fleets لاحقاً من خلال إضافة بعض الميزات الجديدة، بالاستناد إلى ملاحظات الجمهور، وتعتبر المنشورات التي تختفي بعد مدة زمنية محدودة موجودة منذ مدة، وأيقنت تويتر أنها تعزز تجربة الأشخاص على المنصة.

وستتوفّر ميزة Fleets للجميع على مستوى العالم لنظامي IOS وAndroid خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الإطلاق كجزء من هدف تويتر لجعل الأفراد يشعرون بالراحة والتحكم في محادثاتهم على المنصة.

وتمنح ميزتا Fleets والتغريدات الصوتية التي تم إطلاقها أخيراً الناس طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم وتسهل عليهم الانضمام إلى المحادثة.

أما بالنسبة إلى تمكين الأشخاص من التحكم بشكل أكبر في محادثاتهم، فتقوم إعدادات المحادثة التي تم إطلاقها أيضاً أخيراً في منع الردود غير المرغوب فيها من المحادثات المفيدة.