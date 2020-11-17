محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس الإسرائيلي

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وأكدت صحيفة "الاتحاد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية التي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأفادت الصحيفة بأن رسالة الرئيس الإسرائيلي تضمنت دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد لزيارة دولة إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ومن جانبه، ثمن ولي عهد أبو ظبي في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي، المواقف الإيجابية والبناءة له، معربا عن تقدير الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية، التي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها.

كما وجه محمد بن زايد الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة دولة الإمارات.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقا للسلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية أمريكية.