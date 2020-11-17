شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شئون الحرمين السعودية تدشن لوحات إرشادية فى طرق المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم اللوحات الإرشادية الترحيبية التوعوية على أعمدة الإنارة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.



وأوضح السديس أن اللوحات دُشنت لتوعية وإرشاد زوار المسجد الحرام للاحترازت المطبقة بعدة لغات، وتقديم الخدمة بشكل مميز يليق بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الرئاسة والوكالة وجميع منسوبيهما يتشرفون بخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ويتطلعون لمواصلة وتعزيز النجاحات المستمرة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة ضيوف الرحمن.



السديس