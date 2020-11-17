المغرب يسجل 4415 إصابة و82 حالة وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل خمسة الآف و415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 301 ألف و604 حالات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ ثلاثة ملايين و386 ألفا و621 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في الثاني من مارس الماضي، وبلغ عدد الوفيات أربعة الآف و932 حالة وفاة، كما تم تسجيل أربعة الآف و235 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 247 ألفا و594 حالة.

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