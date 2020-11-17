شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تصدر عملتين تذكاريتين بصور السلطانين "هيثم" و"قابوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البنك المركزي العُماني، عن صدور عملتين تذكاريتين من الفضة احتفالا بمرور 50 عاما على النهضة العمانية، وعرفانا للإرث الحضاري للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- وتجسيدا للنهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لإكمال مسيرة البناء والتنمية بحسب صيحفة الرؤية العمانية.

وقال البنك المركزي العماني في بيان إن إحدى العملات تحمل صورة جانبية للسلطان هيثم بن طارق في حين تحمل العملة الأخرى صورة جانبية لكل من المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه-، وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.

وأضاف البنك أن القيمة الاسمية للعملة التذكارية الفضية الواحدة هي ريال واحد، وتبلغ نقاوة الفضة 0.999 ويبلغ قطر العملة 38.61 ملم في حين يبلغ وزن العملة 28.28 جرام وسنة السك 2020، فيما يبلغ سعر البيع 25 ريالا عمانيا للعملة المفردة، و50 ريالا عمانيا للطقم من عملتين، إلا أن هذا السعر يخضع للتغيير وفقا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفضة في الأسواق العالمية.