شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: هناك تعاون من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق: "نعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات فى العراق"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأوضح رئيس وزراء العراق أن هناك ضغوطا لمنع ملاحقة المتورطين بالفساد في العراق. ولفت مصطفى الكاظمى إلى أن هناك تعاونا من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة.

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