شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء الإمارات: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي لزيارة تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"

وأعرب الرئيس الإسرائيلي - في رسالته - عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتضمنت الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة دولة إسرائيل.

من جانبه ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي - المواقف الإيجابية والبناءة ، معربا عن تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها.

كما وجه ولي عهد أبو ظبي الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة دولة الإمارات.