شكرا لقرائتكم خبر عن هل الاشتراك في التأمينات يؤثر على المعاش التقاعدي؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.

جاء ذلك في رد من المؤسسة، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مستفيدة قالت فيه: الوالد توفى الله يرحمه وكنت موظفة في قطاع خاص قبل سنه ومسجلة فالتأمينات هل يصرف لي من راتبه التقاعدي؟

وقالت المؤسسة إن عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.