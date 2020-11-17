شكرا لقرائتكم خبر عن العنف الأسري يباشر حالة تعنيف أب لابنه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشر مركز بلاغات العنف الأسري 1919 ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعنيف أب لابنه. وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، نوضح بأنه تم رصد الحالة. وأضاف مركز بلاغات العنف الأسري أنه جاري اتخاذ اللآزم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.

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