بماذا وصفه... نتنياهو ينعى والد المدون السعودي محمد سعود

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، نعى فيها والد محمد سعود، متقدما بالتعازي لمن وصفه بـ"الصديق" ولأسرته.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:
ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود. أتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته. رحمه الله والدك وأسكنه فسيح جناته.
وكان نتنياهو قد بعث برسالة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، إلى محمد سعود، بعد إصابته ووالده بعدوى فيروس "كورونا".
ودعا نتنياهو للمدون السعودي الذي وصفه بـ"صديقي"، بالشفاء التام والعاجل من هذا المرض.
وكان المدون السعودي محمد سعود قد زار إسرائيل، العام الماضي، والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي قوبل في أوساط فلسطينية وسعودية بالتنديد والشجب.
وخص نتنياهو الناشط السعودي محمد سعود بعيد تلك الزيارة، باتصال هاتفي، نشر سعود مقطعا مصورا له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
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