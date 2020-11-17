بسبب فتوى قديمة لـ"بن باز" معركة على تويتر بين أمير سعودي والناشطة توكل كرمان

المعركة بدأت بتغردية لـكرمان، نشرت فيها فيديو لعالم الدين السعودي "عبد العزيز بن باز" يقول فيها، إن الأرض لا تدور ولا تسبح في الهواء، ووصفته بعدها بـ"الضال المضل".

وعلقت كرمان متندرة على الفيديو، قائلة: "في هذا الفيديو يقول عبد العزيز إن الأرض لا تدور ولا تسبح في الفضاء وإن من يقول بذلك هو شيوعي أو نصراني".

تغريدة كرمان أثارت ردود فعل كبيرة، من متابعين كثر، لكن أبرز الردود كانت من الأمير السعدي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز.

الأمير السعودي رد على "كرمان"، مستنكرا ما قال إنه "كذب" منها في نقلها عن الشيخ بن باز.

وقال: "ومع اعترافه بأنه أفتى بأن الأرض لا تدور في الهواء، إلا أنه قال: هذا كلام الشيخ رحمه الله وهو يثبت أنك تكذبين، أمّا عن وصفك له بالضال المضل فلن يغير من حقيقته التي نعرفها عنه رحمه الله وأجزل له المثوبة".

وضرب مساعد مثلا متهكما، فقال: "تخيلي مثلًا لو وصفناك بالصادقة الحسناء هل سيغير هذا من الحقيقة في شيء؟".

كرمان ردت على الأمير السعودي، قائلة: "من ينكر جريان الشمس عنده هو من يقول بأن الأرض تدور حول الشمس هذا مفهوم الشيخ لإنكار جريان الشمس، المهم أنك مقر أنه أفتى بأن الأرض لا تدور لا حول نفسها ولا حول الشمس، عبارة الضال المضل استعرتها منه رحمه الله فهذا تعبيره ومدرسته في وصف المخالفين له من التيارات والجماعات والمذاهب".

فغرد الأمير السعودي رادا عليها، وقال: "كلام الشيخ واضح وقد عرضته لك وأنتِ تؤلينه بما يوافق هواكِ، نعم قال الأرض لا تدور وهو اجتهاد أخطأ فيه وهو بشر يخطئ ويصيب وغير معصوم ولكنه لم يكفر ويخرج من الملة من لم يقر هذا كما افتريتِ عليه، أما عن إصرارك على وصفه بالضال المضل فقد أجبت على هذا في أول رد عليك".

رد الأمير السعودي هذه المرة تفاعلت معه "كرمان" سريعا، حيث قامت بنشر تغريدة أخرى، قالت فيها: "نزولا عند رغبة الدكتور الذي أكن له احتراما كبيرا حذفت التغريدة التي وصفت فيها بن باز بالضال المضل".