شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة - في بيان أورته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن 3460 مصابًا بالفيروس تماثلوا للشفاء، فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

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