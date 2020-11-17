شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية يمنية: قتل عدد من الحوثيين واعتقال آخرين في نهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر عسكرية يمنية تأكيدها قتل عدد من الحوثيين واعتقال آخرين في نهم.
وفى وقت سابق أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالميليشيات الحوثية مع 6 من مرافقيه خلال معارك دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني شمال شرق الحزم بمحافظة الجوف شمال غرب البلاد.
ونقلت قناة "لعربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن المعارك ما زالت مستمرة وسط تراجع كبير للميليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية يمنية: قتل عدد من الحوثيين واعتقال آخرين في نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.