شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية يمنية: قتل عدد من الحوثيين واعتقال آخرين في نهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر عسكرية يمنية تأكيدها قتل عدد من الحوثيين واعتقال آخرين في نهم.

وفى وقت سابق أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالميليشيات الحوثية مع 6 من مرافقيه خلال معارك دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني شمال شرق الحزم بمحافظة الجوف شمال غرب البلاد.

ونقلت قناة "لعربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن المعارك ما زالت مستمرة وسط تراجع كبير للميليشيات.