مقتل مواطن متعاون مع قوات الأمن الداخلى على أيدى مسلحين بالحسكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، بمقتل مواطن سوري متعاون مع قوى الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، ضمن القسم الثالث في مخيم (الهول) شرقي الحسكة.

وأوضح المرصد -حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن هذه الحادثة جاءت تزامنا مع إفراج "الإدارة الذاتية" عن 120 عائلة من المتواجدين في "مخيم الهول" بريف الحسكة، جلهم من أبناء محافظة دير الزور، بكفالة من شيوخ ووجهاء العشائر، ويقدر عدد الدفعة الجديدة المفرج عنها بنحو 515 شخصا.

كان مسلحون مجهولون استهدفوا، في 14 نوفمبر الجاري شابا من جنسية عراقية، يعمل حارسا ضمن القسم الأول المخصص للاجئين العراقيين في مخيم الهول بريف الحسكة، ما أدى إلى إصابته بجروح، وبذلك يرتفع إلى 5 حالات اغتيال خلال شهر نوفمبر الجاري.

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