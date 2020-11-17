شكرا لقرائتكم خبر عن بعقوبات رادعة.. «النيابة العامة» تُحذّر من جرائم إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة حظرإنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية.

وبحسب تغريدة لـ”النيابة العامة” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإنه يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت.

وذكرت النيابة أن العقوبات المقررة على هذه الجرائم السجن لمدة عشر سنوات أو الغرامة التي تصل لـ حمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.