شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع صادم.. قطع الأشجار المعمرة في الأفلاج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق قطع أعداد من الأشجار المعمرة والنادرة في الأفلاج.
وظهر خلال المقطع العشرات من الأشجار المعمرة والنادرة وقد تم القضاء عليها وقطعها وتدمير الغطاء النباتي على مساحة شاسعة.
وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية الضرب بيد من حديد على كل من يمارس الاحتطاب الجائر، ويهدد الغطاء النباتي والأشجار النادرة والمعمرة.
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