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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عالم مناعة يكشف طريقة للقضاء على كورونا في أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الطبيب الروسي فلاديمير بوليبوك، عالم المناعة والحساسية، أن القضاء على وباء «كورونا» يمكن ألا يستغرق أكثر من أسبوعين.
ووفقاً للطبيب الذي كان يتحدث لراديو «سبوتنيك» فإنه إذا «تم فصل المصابين ووضعوا في حجر صحي صارم، سيتوقف الوباء، لأن الفايروس لا يمكن أن يظل في أجسادهم للأبد، إما أن يموتوا أو يموت الفايروس ويتعافوا».
وأوضح بوليبوك أن سلسلة العدوى تتوقف إذا بقي الجميع في منازلهم تماماً لمدة أسبوعين، ما يؤدي لانتهاء الوباء في غضون 15 يوماً. وهي الطريقة التي أوقف بها الفايروس في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وفيتنام.
وقلل بوليبوك من خطورة كورونا قائلا: «ستظل الانفلونزا الإسبانية أكثر جوائح الانفلونزا انتشارا في تاريخ البشرية».
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