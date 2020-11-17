لمواجهة داعش... العراق يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

وجاء في بيان للقيادة المشتركة: مهمة كلا اللواءين ستكون مسك الشريط الحدودي على كامل حدود نينوى الإدارية المقابلة للجانب السوري بشكل حصري، شمالي العراق، بحسب إذاعة "مونت كارلو".

وتزامنت هذه الخطوة مع دفع ثلاثة ألوية من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى الحدود العراقية السورية لجهة محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وعزت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الدفع بهذه التعزيزات إلى الحدود العراقية السورية إلى سببين، الأول: المعلومات حول انسحاب المزيد من القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق والتي كان جزء مهم منها يدعم مهمة القوات العراقية في مراقبة الحدود مع سورية. وبالتالي هناك خشية من وقوع ثغرات خطيرة.

والسبب الثاني هو: الاتفاق السوري العراقي على زيادة التنسيق الأمني بينهما لضبط الحدود المشتركة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى.