موعد مباراة مصر وتوغو والقنوات الناقلة​

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وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مباراة منتخب مصر ستقام على ملعب دى كيجيه في توغو.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته، برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، خلف منتخب جُزُر القُمُر الذي يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على نظيره التوغولي في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، بنتيجة هدف للاشيء، في إطار المجموعة نفسها.

وتقوم مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" ـ وهى صاحبة الحق في بث المباراة فضائيًا - بنقلها عبر قناة beIN Sports HD 7. ​