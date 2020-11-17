موعد مباراة مصر وتوغو والقنوات الناقلة​

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ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته، برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، خلف منتخب جُزُر القُمُر الذي يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.
وكان المنتخب المصري قد تغلب على نظيره التوغولي في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، بنتيجة هدف للاشيء، في إطار المجموعة نفسها.
وتقوم مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" ـ وهى صاحبة الحق في بث المباراة فضائيًا - بنقلها عبر قناة beIN Sports HD 7.
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