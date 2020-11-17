الخارجية الأمريكية تعلق على التسجيلات الصوتية المسربة من مؤتمر عودة اللاجئين السوريين

وأكدت الخارجية في تغريدتها أن تسريب التسجيل الصوتي من طرف الحاضرين يفضح أكاذيب "نظام الأسد"، ويوضح أن السوريين يفضلون الفرار من البلاد على العودة إليها.

​وأضافت الخارجية: "وترى الولايات المتحدة أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة، وينبغي على اللاجئين أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يشعرون أنه من الآمن لعائلاتهم العودة إلى أي مكان يختارونه داخل بلدهم الأصلي".

وانطلقت، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في دمشق، بمشاركة دولية واسعة، أبرزها من روسيا والعراق وإيران ولبنان.

ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى دعم إعادة توطين اللاجئين وعودتهم إلى الحياة الطبيعية، فضلاً عن زيادة مشاركتهم وزيادة المساعدات الموجهة إلى سوريا.