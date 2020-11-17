دول "بريكس" تعلن التزامها الراسخ بسيادة سوريا ووحدة أراضيها

موسكو-سبوتنيك. وجاء في الإعلان المنشور على موقع الكرملين: "نعلن مرة أخرى عن التزامنا الراسخ بسيادة سوريا، واستقلالها، ووحدتها وسلامة أراضيها. نحن نؤمن بأن النزاع السوري لا يمكن حله بالطريق العسكري".

يضاف أن دول البريكس ترحب بتوقيع البروتوكول الإضافي لمذكرة تحقيق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

كما تعيد دول البريكس تأكيد التزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتؤكد على أهمية الوحدة في مكافحة المنظمات الإرهابية العاملة في سوريا، المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن مجموعة "بريكس" تشمل كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويعد عام 2020 - فترة الرئاسة الروسية للمجموعة.