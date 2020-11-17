ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن قوله، في جلسة تحت عنوان "نظرة من الشرق الأوسط"، ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي 2020، "نحن لدينا الرغبة في التوصل إلى حل لتحقيق مستقبل مستقر لمجلس التعاون الخليجي، وهو ما نحتاج إليه في هذه الأوقات المضطربة التي تمر بها المنطقة. وسواء تم هذا الأمر من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس المنتخب جو بايدن، فإن أي حل يمكن التوصل إليه يجب أن يقوم على أساس من النوايا الطيبة من جانب دول الحصار (الدول العربية الأربع المقاطعة للدوحة) ودولة قطر أيضا".
وأضاف، "نوايانا طيبة للتعامل مع دول الحصار بشكل بناء للتوصل إلى حل لمصلحة الجميع. لا نعتقد أن هناك رابحا في هذه الأزمة التي ليس لها نتيجة سوى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".
وأثنى وزير دولة قطر على الجهود التي بذلها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتي يواصلها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح؛ وما وصفه بـ "الدعم المستمر من الولايات المتحدة".
The UAE Embassy in Moscow
وقررت السعودية والإمارات والبحرين، ومعها مصر، في 5 حزيران/ يونيو 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وغيرها مع دولة قطر؛ وذلك ردا على ما وصفته بـ "تدخل الدوحة في شؤون الدول، ودعمها الإرهاب".
تلا ذلك تقديم الدول الأربع، عبر الوسيط الكويتي في حل الأزمة، 13 مطلبا من قطر لتنفيذها قبل عودة العلاقات معها؛ تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية وقناة الجزيرة الإعلامية، وتسليم مطلوبين لهذه الدول يعيشون على الأرض القطرية.
ورفضت الدوحة جميع هذه المطالب، التي رأت فيها تدخلا في قرارها الوطني، وطالبت بالحوار معها، الأمر الذي لم يحدث إلى الآن.
وفرضت الدول الأربع على قطر عقوبات تمثلت في إغلاق الحدود البرية معها، ومنعها من استخدام المجالين الجوي والمغناطيسي، وكذلك الموانئ، وغيرها من العقوبات.
وإلى الآن، فشلت كل الوساطات العربية والأمريكية والأوروبية وغيرها، في حل الأزمة الخليجية.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تؤكد رغبتها في حل الأزمة الخليجية لصالح استقرار المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.